Karatutlu, “İstişare önemlidir ama sadece kendi söylediklerini onaylatmak değildir. Muhalefet milletvekillerinin yok sayılması, bu süreçte yapılan hataların temel nedenidir.” diyerek Bakanlığa eleştirilerini yöneltti.

“Depremi yıllar önce raporlar söyledi, dikkate alınmadı”

Karatutlu, 2020 yılında AFAD tarafından hazırlanan IRAP raporunun deprem riskini açıkça ortaya koyduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Raporda Ebrar Siteleri bölgesinin yerle bir olacağı yazıyordu.”

“Jeoloji mühendisleri 2021 yılında açık uyarı yaptı: ‘Deprem geliyor.’ Kimse dikkate almadı.”

“Devletin kendi kurumlarının öngörüleri yok sayıldı.”

“Kentsel dönüşüm rantın olduğu yere kaydırıldı”

Konuşmasında belediyenin depremden üç ay önce Çamlıca bölgesini kentsel dönüşüme sokma girişimini eleştiren Karatutlu:

“Riskli alanlara dönüşüm yapılmadı. Rantın olduğu bölgeler tercih edildi. Bu kararların bedelini vatandaş ödedi.” dedi.

“Deprem sonrası kararlar gecikti, meslek odaları sürece dâhil edilmedi”

Deprem sonrasında atılması gereken adımların zamanında atılmadığını vurgulayan Karatutlu, şu sorunlara dikkat çekti:

Orta hasarlı binaların güçlendirilmesinde ayak diretildi.

Mimarlar, mühendisler, şehir plancıları sürece dâhil edilmedi.

Yeni projeleri hazırlayan firmalar sahayı bilmeden Google Earth üzerinden planlama yaptı.

Şehir merkezindeki dükkânlar ikiye bölünerek tuvaletsiz iş yerleri oluşturulmaya çalışıldı.

“Bazı bölgelerde doğru değil, yanlış ısrarla yapılıyor”

Karatutlu, sulak zemine fore kazık çakılmasının yanlışlığına da dikkat çekerek:

“Bir tıp doktoru olarak bunu anlayabiliyorsam, şehir planlamasının başındakiler neden anlamadı?” ifadelerini kullandı.

“Trafik, ruhsatsız yapılar ve altyapı Maraş’ta alarm veriyor”

Şehrin temel sorunlarının her geçen gün ağırlaştığını belirten Karatutlu şunları söyledi:

Trafik sorunu had safhada.

Ruhsatsız yapılaşma kontrol dışı ilerliyor.

Altyapı yetersizliği günlük hayatı aksatıyor.

Karatutlu, standart dışı uygulamaların ise ciddi bir denetim eksikliğini ortaya çıkardığını belirterek:

“Bunların denetimini kim yapacak? Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü. Ancak sahada denetim değil, sadece belli kesimlerin işlerini tamamlama çabası görüyoruz.” dedi.

“Barajlar kirli, çevre denetimi yapılmıyor”

Konuşmasının son bölümünde çevre kirliliğine değinen Karatutlu:

Sır Barajı’nın siyah,

Menzelet Barajı’nın yeşil renkte olduğunu,

Afşin–Elbistan Termik Santrali’nin kül saçmaya devam ettiğini,

Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın gerekli denetimleri yapmadığını

belirterek, “Maraş’ın doğası alarm veriyor.” dedi.

“Teşekkür ederiz ama eksikleri söylemek görevimiz”

Karatutlu, deprem sonrası yapılan doğru işlere teşekkür etmeyi insani bir görev olarak gördüğünü, ancak eksiklerin üzerinin örtülmesine izin vermeyeceklerini vurguladı:

“Biz ‘yapıldı’ denilsin diye değil, doğru yapıldı denilsin diye mücadele ediyoruz. Maraş’ın hakkını savunmak görevimizdir.”