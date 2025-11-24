Bastırmacı, terör örgütü elebaşının tecrit koşullarının yumuşatılmasına yönelik tartışmaların kamu vicdanını derinden yaraladığını belirtti.

Açıklamasında terörle müzakere girişimlerini sert bir dille eleştiren Bastırmacı, “Türk milleti yıllardır bölücü teröre karşı büyük bedeller ödemiştir. Mehmetçiğimizin canıyla elde ettiği kazanımları bir kalemde silmeye kimsenin hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

“Teröristbaşına Siyasi Rol Verme Çabası Asla Kabul Edilemez”

Bazı siyasi söylemlerin geçmişte yaşanan olumsuz süreçleri hatırlattığını belirten Bastırmacı, terör örgütü liderinin yeniden tartışmaların merkezine oturtulmasını yanlış bulduklarını dile getirdi. Bastırmacı, “1999’da idam cezası alan, daha sonra müebbet hapse mahkûm edilen bir teröristbaşına yeniden siyasal alan açılması kabul edilemez” dedi.

Habur’daki görüntüleri ve çözüm süreci döneminde yaşananları hatırlatan Bastırmacı, Türkiye’nin benzer bir sürece dönmesine kesinlikle karşı olduklarının altını çizdi.

“Kahramanmaraş Şehitler Diyarıdır; Teröre Meşruiyet Arayışına Rıza Göstermez”

Açıklamasının bir bölümünde Kahramanmaraş’ın depremde yaşadığı büyük acıya ve şehitler diyarı kimliğine vurgu yapan Bastırmacı, “Şehidimizin kanı yerdeyken, gazimizin acısı dinmemişken teröristbaşına ‘konuşma izni’ verilmesine rıza göstermeyiz” dedi.

“Terörle Müzakere Değil, Mücadele Edilir”

İYİ Parti’nin ilgili komisyonlarının konuyu değerlendirdiğini belirten Bastırmacı, partinin kırmızı çizgilerini şu sözlerle özetledi:

· Milli güvenlik esastır.

· Devlet otoritesi pazarlık konusu olamaz.

· Terörle arasına mesafe koyamayan herkes millet vicdanında mahkûmdur.

Bastırmacı, Türkiye’nin kararlarını terör örgütlerinin tehditlerinden değil millet iradesinden aldığını belirterek, “Terörü ve terör örgütü elebaşını siyasetin merkezine taşımaya kalkmak Türk devletiyle bağdaşmaz” ifadelerini kullandı.

“İYİ Parti Devletinin Yanında, Terörün Karşısındadır”

Partilerinin duruşunun net olduğunu belirten Bastırmacı, terör örgütlerini meşrulaştırmaya yönelik her türlü söyleme karşı olduklarını vurguladı. “Terörle mücadelede taviz yok, pazarlık yok, masaya oturmak yok” diyen Bastırmacı, terör örgütlerinin siyasi uzantıları dahil hiçbir yapıya göz açtırılmayacağını söyledi.

Son olarak kamuoyuna çağrıda bulunan Bastırmacı, “Milletimizin sesi nettir; teröristbaşına heyet gönderilmesini, bebek katiline meşruiyet kazandırılmasını istemiyor. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir” ifadelerini kullandı.