Karatutlu, Kahramanmaraş’ın ulaşım yatırımlarında sistematik biçimde geri plana itildiğini vurguladı.

“Demiryolu haritada var, gerçekte yok”

Karatutlu, Osmanlı dönemine ait haritalarda demiryolu güzergâhlarının Kahramanmaraş’ın altından geçmesine rağmen şehrin demiryolu ağına dâhil edilmediğini hatırlattı.

1948 yılında Kahramanmaraş’a yapılan demiryolu bağlantısının uzun yıllardır işlemediğini belirten Karatutlu, bu durumun şehrin kaderine terk edildiğinin açık göstergesi olduğunu söyledi.

“Hızlı tren Maraş’a gelince ayak sürülüyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Ankara–Çorum–Samsun hattı üzerinden hızlı treni Karadeniz’e taşımaya çalıştığını hatırlatan Karatutlu, Kahramanmaraş söz konusu olduğunda projelerin sürekli ertelendiğini ifade etti.

“Maraş-Nurdağı arasında yeni bir bağlantı öneriliyor ancak asıl ihtiyaç Kahramanmaraş–Gaziantep hattıdır” diyen Karatutlu, iki şehrin sanayi ve ticaret açısından birbirine bağlı olduğunu ve bu hattın yıllardır görmezden gelindiğini vurguladı.

“Gaziantep’e ray var, Maraş’a yok”

Gaziantep’te 100 kilometrelik Gaziray projesinin Ulaştırma Bakanlığı eliyle hayata geçirildiğini hatırlatan Karatutlu, Kahramanmaraş’ın benzer bir raylı sistem ve hızlı tren bağlantısını hak ettiğini belirtti.

“Komşu illere yapılan yatırımlar Kahramanmaraş’a gelince duruyor” ifadelerini kullandı.

“Havaalanı var ama sefer yok”

Kahramanmaraş Havalimanı’ndaki teknik ve operasyonel yetersizliklere de değinen Karatutlu, sefer sayılarının son derece yetersiz olduğunu söyledi.

AJet’in Sabiha Gökçen çıkışlı günlük sefer sayılarının Gaziantep, Adana, Kayseri, Trabzon ve Rize’de üçer sefer olduğunu; Kahramanmaraş’ta ise sıfır olduğunu belirtti.

“1 milyon 200 bin nüfuslu bir şehirde tek bir günlük seferin dahi olmaması kabul edilemez” dedi.

“Bu bir planlama hatası değil, açık bir adaletsizliktir”

Ulaştırma Bakanlığı’nın sefer planlamasını havayolu şirketlerine bıraktığını ifade eden Karatutlu, nüfusu Kahramanmaraş’ın üçte biri olan illere sefer konulabildiğini ancak Kahramanmaraş’ın görmezden gelindiğini söyledi.

“Kahramanmaraş–Sabiha Gökçen AJet seferini söke söke alacağız” diyen Karatutlu, bu konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

“Kahramanmaraş oyalanmamalı”

Konuşmasını net bir çağrıyla tamamlayan Karatutlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na seslendi:

“Kahramanmaraş demiryolunu, hızlı treni, hava ulaşımını hak ediyor. Bu şehir yıllardır oyalanıyor. Ulaşım yatırımlarında adalet istiyoruz.”