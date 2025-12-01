“Önce zarar vermeyin; Maraş’ın toprağına, suyuna, ormanına sahip çıkın”

Hipokrat’ın “Önce zarar verme” ilkesini hatırlatarak sözlerine başlayan hekim olan Karatutlu:

“Toprağı, suyu, ormanı; mallarının kendilerini ebedî kılacağını sananlardan, kendine ‘iş adamı’, ‘sermaye sahibi’, ‘kodaman’ diyenlerden korumalıyız.”dedi.

Kahramanmaraş’ın Türkiye’nin en yüksek su potansiyeline sahip illerinden biri olduğunu hatırlatan Karatutlu, “Biraz eğitim ve destek verin, Maraş tarımı da hayvancılığı da en iyi şekilde yapar.” ifadelerini kullandı.

“Barajların bir tarafı siyah bir tarafı yeşil… Sanayi atığı barajlarımızı zehirliyor”

Kent merkezine 10 km uzaklıktaki Sır, Menzelet ve Kılavuzlu barajlarının yıllardır sanayi atıklarıyla kirletildiğini belirten Karatutlu:

“Aksu ve Erkenez’den gelen atıkların Kılavuzlu Barajı ile birleştiği yerde sınır çizgisi gibi bir renk farkı var: Bir taraf simsiyah, diğer taraf yemyeşil. Bu tablo yıllardır değişmiyor.”diyerek denetimlerin göstermelik yapıldığını söyledi.

“56 kuyuyla Maraş’ın suyu Gaziantep’e çekiliyor; Maraş tarihinde ilk kez su kesintisine girdi”

Karatutlu, Gaziantep kaynaklı firmaların Çağlayancerit–Kartalkaya–Evri hattında açtığı 56 kaçak kuyuyla Kahramanmaraş’ın yer altı suyunu çektiğini belirterek sert çıktı:

“Su potansiyeli en yüksek illerden biri olan Maraş, geçen yıl tarihinde ilk kez su kısıntısına girdi. Bu vahim tablonun nedeni yanlış politikalar ve denetimsizliktir.”

“Zeytinliklere müdahale ediliyor, villalara dokunulmuyor”

Kılavuzlu Barajı çevresinde yapılan villasız yapılaşmaya da değinen Karatutlu:

“Kodamanların villaları ve tekneleri dururken, birkaç yüz metre ötedeki fakir insanların zeytinlikleri kesiliyor. Üstelik köylülere ‘Milletvekili sizi şikâyet etti’ denilerek yalan söyleniyor.”dedi.

“Birinci sınıf tarım arazileri sanayiye kurban ediliyor”

Elbistan ve Kahramanmaraş ovalarının Türkiye’nin en verimli tarım alanları olduğunu hatırlatan Karatutlu:

“Birinci sınıf tarım arazilerinin üzerine fabrika kurmak geleceği yok etmektir. Tarımın kalbine beton dökülüyor.”uyarısında bulundu.

“Başkonuş ve Sersem Yaylası sermayeye açılıyor; köylünün mera hakkı gasp ediliyor”

Karatutlu, Başkonuş Yaylası ve çevresinde yıllardır süren plansız uygulamalara da dikkat çekti:

Gece konaklayanlara ateş yakma izni verilirken, gündüz girişlerde yasak uygulanması,

Endemik bitki üretimi bahanesiyle köylülerin mera hakkının elinden alınması,

Sersem Yaylası’nda yapılan alan tahsisleri…

Tüm bunların denetim dışı bırakıldığını söyleyen Karatutlu:

“Bu yaylalar kimsenin özel mülkü değildir. Köylüyle iş birliği yapılmadan alınan her karar yanlıştır.”ifadelerini kullandı.

“Bu şehir milyonların evidir; toprağına, suyuna, ormanına sahip çıkın”

Karatutlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Kahramanmaraş’ın geleceği birkaç kişinin çıkarına teslim edilemez. Bu topraklar, bu ormanlar, bu sular milyonların hakkıdır. Devletin görevi bunları korumaktır.”