Görüşmenin ana gündemini, bölge tarımının can damarı olan sulama projeleri oluşturdu. Karakoç, Bakan Yumaklı’ya şu projelerin önemini vurguladı:

• Elbistan Kabaktepe Projesi

• Elbistan Kalealtı Sulaması Yenilemesi

• Göksun 2. Merhale Salyan Barajı Sulaması

• Afşin Adatepe Projesi

• Afşin Depolamalı Karakuz Barajı

• Afşin-Elbistan-Ekinözü Akdere İçmesuyu İsale Hattı

• Türkoğlu Adatepe Sulaması 1. Kısım

• Andırın Sulaması Rehabilitasyonu ve Çatak Barajı Sulama Projesi

• Andırın Geben Göleti Sulaması

• Pazarcık Kartalkaya Barajı Sağ ve Sol Sahil Sulaması

Milletvekili Karakoç, bu projelerin her birini yakından takip ettiğini belirterek, “Bakanlığımızın Kahramanmaraş’a gösterdiği özel ilgi ve öncelik için teşekkür ediyorum. Bu projelerin hızla tamamlanması adına yakın takipçisiyiz.” ifadelerini kullandı.

KOOPERATİFLERDE YENİ YOL HARİTASI: GÜÇLENME VE BÜYÜME

Ziyarette ayrıca kooperatiflerin durumu ve hayvancılıkla ilgili yeni düzenlemeler de ele alındı. Karakoç, “Yeni kooperatifler kurmaktan ziyade mevcut kooperatiflerin desteklenip güçlendirilmesi, üreticinin daha sağlam bir yapıya kavuşmasını sağlayacaktır.” diyerek, sürdürülebilir tarım politikalarının önemine dikkat çekti.

Hayvancılık sektörüne ilişkin politika önerilerini de paylaşan Karakoç, kırsal kalkınmanın bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurguladı.

KAHRAMANMARAŞ’A GIDA KONTROL LABORATUVARI ŞART

Karakoç, Kahramanmaraş’tan 80 ülkeye dondurma, pul biber, tarhana, şekerli sucuk gibi ürünlerin yanı sıra yıllık 6 bin ton tatlı su balığı ihraç edildiğini hatırlattı. Ancak bölgede laboratuvar eksikliğinin soğuk zincir ve numune analizlerinde sorun yarattığını ifade etti.

Milletvekili Karakoç, “Bölge illerine de hizmet verecek bir Gıda Kontrol Laboratuvarı kurulması artık elzem hale gelmiştir. Bu konudaki detaylı çalışmamızı Sayın Bakanımızla paylaştım.” dedi.

“HER BAŞLIĞIN TAKİPÇİSİYİM”

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Karakoç, “Kahramanmaraş’ımızın her sorununu gündemimde tutuyor, her başlığı ayrı ayrı takip ediyorum. Sayın Bakanımıza ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.