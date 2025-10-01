Kahramanmaraş’ın siyasi yaşamına damgasını vuran isimlerden, 19. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller, acı bir haberle sevenlerini yasa boğdu. Bir süredir Ankara’da bir hastanede tedavi gören Şendiller, hayata gözlerini yumdu.

Edinilen bilgiye göre, tecrübeli siyasetçi Şendiller, yakın zamanda açık kalp ameliyatı geçirmişti. Ameliyat sonrası tedavisi devam eden Şendiller’in, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Siyasi Hayatı ve Temsilciliği

1991-1995 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kahramanmaraş Milletvekili olarak görev yapan Ökkeş Şendiller, özellikle bulunduğu dönemde aktif siyaseti ve duruşu ile adından sıkça söz ettirmişti. Siyasi kariyeri boyunca çeşitli partilerde ve görevlerde bulunan Şendiller, Kahramanmaraş ve ulusal siyasette iz bırakan bir figür olarak biliniyordu.