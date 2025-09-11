Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz “2025 ikinci çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış kişi başı milli gelir yaklaşık 17 bin dolar (yaklaşık 699 bin lira) seviyelerine yaklaşmıştır” diyor,

“Ne hikmetseTÜİK her revizyonda milli geliri şişiriyor ama vatandaşın cebine giren para artmıyor. Kâğıt üzerinde trilyon dolarlık bir ekonomiye sahip görünüyoruz ancak vatandaşın mutfağı boş, pazarda fileler dolmuyor. 2024 için milli gelir 35,8 milyar dolar artırıldı fakat Suriyeliler nüfusa dahil edilince kişi başına düşen gelir 138 dolar azaldı. Yani iktidar rakamlarla oynayarak Türkiye’yi büyütüyor gibi gösteriyor ama vatandaş fakirleşmeye devam ediyor.”

Ücretlerin milli gelirden aldığı pay düştü, kârlar arttı

Öztunç, açıklamasında gelir dağılımındaki bozulmaya da dikkat çekti:

“Bu yılın ikinci çeyreğinde ücretlerin milli gelirden aldığı pay yüzde 38,4’e gerilerken, sermayenin payı yüzde 40,2’ye yükseldi. Çalışanların alın teri küçülüyor, patronların kârı büyüyor. Bu tablo Türkiye’deki adaletsiz gelir dağılımının en net göstergesidir.”

Büyüme kâğıt üzerinde, tarım küçülüyor

Öztunç, açıklanan büyüme rakamlarının da gerçeği yansıtmadığını vurguladı:

Öztunç, “Büyüme oranı baz etkisiyle yüzde 4,8 gibi gösteriliyor. Ama tarım sektörü yüzde 3,5 küçülmüş durumda. Çiftçi tarlasını ekemiyor, üreten köylü perişan halde. Sanayi ve inşaat büyüyor deniyor ama vatandaş işsizlikle, pahalılıkla boğuşuyor. TÜİK’in makyajlı rakamları milletin mutfağındaki yangını gizleyemez.”

“Türkiye rakamlarla değil, vatandaşın refahıyla büyür”

“Ekonominin gerçek büyüklüğü vatandaşın alım gücünde, mutfağında ve cebindedir. İktidar istediği kadar rakamlarla oynasın, gerçekler değişmiyor. Türkiye rakamlarla değil, halkın refahıyla büyür. Bizim mücadelemiz de bu ülkenin emekçisinin, çiftçisinin, esnafının, işçisinin hakkını savunmaktır” dedi.