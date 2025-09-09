Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tamamlandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal hedeflerini paylaştı.

Erdoğan, 2023 yılında açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin büyük ölçüde yakalandığını belirterek, bugün ülkenin önümüzdeki üç yılına yön verecek OVP’yi milletle paylaştıklarını hatırlattı. Programın hazırlık sürecinin geniş katılımlı bir anlayışla yürütüldüğünü ve iş dünyası ile reel sektör temsilcilerinin görüşlerinin dikkate alındığını ifade eden Erdoğan, ortaya çıkan yol haritasının ortak aklın ürünü, güçlü ve iddialı bir vizyon olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, OVP’nin sadece rakam ve tablolarla sınırlı olmadığını, ekonomide güveni pekiştiren, öngörülebilirliği artıran ve halkın refahını kalıcı şekilde yükseltmeyi amaçlayan bir vizyon olduğunu vurguladı. Erdoğan, program sayesinde Türkiye’nin sadece büyümekle kalmayacağını, aynı zamanda küresel ekonominin ve ticaret ortaklarının ortalama büyüme performansını da geride bırakacağını ifade etti.

Türkiye’nin 2023 yılında ilk kez 1 trilyon dolarlık ekonomi ligine girdiğini hatırlatan Erdoğan, hedefi büyüttüklerini belirterek, “2028 sonunda inşallah 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomi olacağız. Kişi başına gelirimiz ilk kez 21 bin doları yakalayacak. Türkiye’yi kalıcı biçimde yüksek gelirli ülkeler ligine taşımayı istiyoruz. Enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız.” dedi.

Program döneminde 2,5 milyon yeni istihdam sağlanması, işsizlik oranının yüzde 8’in altına indirilmesi, cari açıktaki kalıcı iyileşmenin devam etmesi ve mal ihracatının ilk kez 300 milyar doları aşması hedefleniyor. Erdoğan, hizmet ihracatında en önemli kalem olan turizm gelirlerini de 75 milyar dolara çıkarma arzusunda olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı, programın hazırlanmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve tüm bakanları tebrik ederek, devletin tüm kurumlarının programı sahiplenmesini ve titizlikle uygulanmasını beklediklerini ifade etti.

Erdoğan ayrıca, 18 yaş altı çocukların suça karışmasıyla ilgili kamuoyunda devam eden tartışmalara değinerek, “Bugünkü menfur saldırı dahil, hepimizin yüreğini yakan cinayet ve suçların faillerinin bu yaş grubundan olması halkımızda haklı bir infiale yol açıyor. Organize suç şebekeleri, eli kanlı terör örgütleri ve sokak çeteleri bu çocukları hedef alıyor.” dedi.

Dijital platformlar, popüler kültür ve şiddet içeren oyunların sorunun büyümesinde rol oynadığını belirten Erdoğan, çözümün sosyolojik, psikolojik, pedagojik ve ailevi boyutlarıyla ele alınması gerektiğini vurguladı. “Millet olarak sadece huzurumuzu değil, geleceğimizi de ilgilendiren bu sorunu el ele vererek çözmek zorundayız” diyen Erdoğan, hükümet olarak mevzuatın gözden geçirilmesini de kapsayacak şekilde çalışmalar yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda imzalanan “Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi” ile küresel farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Gençler için iki önemli müjde de paylaşan Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla yuva kuracak gençlere verilen desteğin artırıldığını duyurdu. 2026 yılı Ocak itibarıyla çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması durumunda kredi tutarının 250 bin liraya, diğer durumlarda 200 bin liraya çıkarılacağını belirtti. Ayrıca, 48 ay içinde çocuk sahibi olan çiftlerin talep etmeleri halinde her çocuk için geri ödemenin 12 ay erteleneceğini söyledi.

Erdoğan, üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarına yönelik adımların da devam ettiğini kaydederek, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun yatak kapasitesinin bu yaz döneminde yapılan yeni yurtlarla birlikte 1 milyonu aştığını, bu yıl 1 milyon üniversiteli gencin yurtlarda güvenle konaklayacağını açıkladı. Yeni akademik yılın tüm öğrenciler, hocalar ve aileler için hayırlı olmasını diledi.