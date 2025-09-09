Edinilen bilgilere göre, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde park halinde bulunan araçtan silah sesi duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan E.T.’nin silahla kendisini vurduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak detaylı inceleme başlattı.

E.T.’nin cenazesi, gerekli incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.