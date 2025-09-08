Geçtiğimiz yıl Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi’nin öncülüğünde açılan ve Kahramanmaraş’ta ilk kez bir belediye eliyle hizmete kazandırılan Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi, kısa sürede hem çocukların hem de velilerin beğenisini kazandı.

OnikişubatBelediyesi, yeni dönem öncesinde hem fiziki şartları hem de eğitim kadrosunu güçlendirerek hizmet kalitesini daha da ileriye taşıdı.

2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi’nde de program düzenlendi. Programa katılarak minikler ve ebeveynleriyle bir araya gelen Başkan Toptaş, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk zilini çaldı.

“İlk defa bir belediye eliyle Gündüz Bakımevimizi faaliyete geçirmiştik”

Onikişubat’ta sadece altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla değil, sosyal belediyecilik hizmetleriyle de vatandaşlara dokunmaya gayret ettiklerini belirten Toptaş, şu ifadeleri kullandı:

“Onikişubat’ımızda, Onikişubat Belediyesi olarak birçok hizmet üretmeye çalışıyoruz. Gerek altyapı noktasında, gerek üstyapı noktasında. Aynı zamanda sosyal belediyecilik olarak da hakikaten elimizden geldiğince ailelerimize dokunacak projeler geliştiriyoruz. Açıkçası söylemek gerekirse bizim belki de en fazla önemsediğimiz ve bizi en mutlu eden projelerden bir tanesi bu projeydi. Çok şükür elhamdülillah, Onikişubat Belediyesi olarak Kahramanmaraş’ımızda ilk defa gündüz bakım evimizi bir belediye eliyle hayata geçirmiş olduk.”

Geçen yıl açılışı yapılan gündüz bakımevinde velilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Başkan Toptaş, şunları kaydetti:

“Zaten geçen seneden de buraya gelen çok kıymetli ailelerimiz var, yavrularımız var. Biraz önce onlara da sordum, gayet memnun olduklarını ifade ediyorlar. Biz sık sık ara ara buraya geldiğimizde de yavrularımızın ve ailelerimizin mutluluğunu gördüğümüzde bizler çok daha mutlu oluyoruz.”

“Her anlamda mutlu Onikişubat hedefimiz”

Toptaş, Onikişubat Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışını şu sözlerle özetledi, “Tabii ki bir sloganımız vardı: ‘Mutlu çocuklar, mutlu Onikişubat. Mutlu kadınlar, mutlu Onikişubat. Mutlu gençler, mutlu Onikişubat.’ Elimizden geldiğince hakikaten sosyal belediyecilik konusunda ilçemizde hem çocuklarımıza, hem ailelerimize, kadınlarımıza, gençlerimize, emeklilerimize yönelik sosyal projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Onların bütçelerine dokunacak, katkı sunacak projeler üretiyoruz ve vatandaşlarımızın bu projeler neticesinde yüzlerindeki tebessümü gördükçe daha da mutlu oluyoruz.”

Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi’nin fiziki imkanları ve eğitim kadrosuyla bölgenin en iyi kreşi olduğunu dile getiren Başkan Toptaş, şu değerlendirmede bulundu:

“Gerçekten geçen dönem burayı açtıktan sonra çok güçlü bir kadro oluşturduk. Özellikle kreş mobilyalarını hazırlayan çalışanlarımız, ‘Bölgenin en iyi kreşi oldu’ demişti. Fiziki anlamda en iyi imkanları oluşturduk, içerik anlamında da çok iyi bir eğitim kadromuz var. Eğitmenlerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Yaptığımız memnuniyet anketinde de elhamdülillah bir tek olumsuz görüş gelmedi.”

Önümüzdeki süreçte gündüz bakımevi sayısını artıracaklarını müjdeleyen Toptaş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Çok güzel bir iş oldu. İnşallah Onikişubat ilçemizde bunun sayılarını artırmaya çalışacağız, bir tane de tam zamanlı şekilde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.”

Açılış programı, öğrencilerin renkli gösterileri ve ailelerin katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleşti.