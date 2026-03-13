İlave olarak su tüketim kademeleri de yükseltildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen başkanlık etti.

İlçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; taşınmaz tahsisi, araç alımı, gelir tarifeleri, kadro düzenlemeleri ve imar plan teklifleri başta olmak üzere toplam 21 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda, şehir genelinde belediye hizmetlerinin daha etkin ve hızlı şekilde yürütülmesine yönelik önemli kararlar alındı.

Hizmet Kalitesi İçin Yeni Araç Alımları

Toplantıda alınan kararlar kapsamında Büyükşehir Belediyesinin hizmet kapasitesini artırmaya yönelik yeni araç alımları da oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre; 3 adet cenaze nakil aracı, 1 adet lastikli kazıcı yükleyici, 1 adet elektrikli forklift ve 1 adet mini ekskavatörün belediye envanterine kazandırılması kararlaştırıldı.

Su Tarifelerinde Yeni Düzenleme

Meclis toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri de su tarifelerinde yapılan düzenleme oldu. Bilindiği üzere, 2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası ile köy ve belde statüsünden mahalle statüsüne dönüşen yerleşim yerlerinde su tarifelerinde indirim uygulanıyordu. Ancak bu düzenlemenin süresi 2026 yılı itibariyle sona erdi ve bugüne kadar yeni bir uzatma kararı alınmadı. Bu nedenle söz konusu bölgelerde doğal olarak tarifelerde artış gündeme geldi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ise Başkan Fırat Görgel öncülüğünde vatandaşların bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Köyden mahalle statüsüne geçen yerleşim yerlerinde su ücretlerinde yüzde 50, beldeden mahalle statüsüne geçen yerleşim yerlerinde ise yüzde 25 oranında indirim uygulanması kararlaştırıldı.

Su Tüketim Kademelerinde Artış

Yeni düzenleme kapsamında ilave olarak su tüketim kademelerinde de değişikliğe gidildi. Buna göre; köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde birinci kademe sınırı 25 metreküp, ikinci kademe sınırı ise 40 metreküpe yükseltildi. Beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde ise birinci kademe sınırı 20 metreküp, ikinci kademe sınırı 30 metreküp seviyesine çıkarıldı.

Sayaç Okumaları Revize Edilecek

Alınan kararların 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Karar doğrultusunda KASKİ tarafından son 3 ay içerisinde yapılan sayaç okumaları yeniden değerlendirilecek, abonelerle mahsuplaşılacak.

Türkiye’de Bir İlk

Hayata geçirilen bu uygulamayla Kahramanmaraş, Türkiye’de bir ilke imza attı. Köy ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerine yönelik su tarifelerinde yerel yönetim inisiyatifiyle yapılan bu kapsamlı düzenleme Türkiye’de ilk kez Kahramanmaraş’ta uygulanacak.