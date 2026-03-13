Edinilen bilgilere göre kaza, Adana Yolu üzerinde bulunan Kılılı Mahallesi mevkiindeki kırmızı ışıklar yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan kazada motosiklet ile beton mikseri çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü mikserin altında kalarak ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı. Kazanın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.