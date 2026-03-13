Edinilen bilgilere göre kaza, 11 Mart 2026 günü saat 14.00 sıralarında Gaziler Mahallesi’nde meydana geldi. D.B. (44) idaresindeki 46 AER 275 plakalı otomobil, ilçe istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Y.T. (44) yönetimindeki 46 EP 275 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kahramanmaraş’ta metruk binada erkek cesedi bulundu!
Kahramanmaraş’ta metruk binada erkek cesedi bulundu!
İçeriği Görüntüle

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri ile birlikte 46 EP 275 plakalı araçta yolcu olarak bulunan H.T. (11) ve M.T. (11) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

54364996 2Ef8 425E 9Cb7 7Ee04E2Daedc

Kazada ağır yaralanan Z.T’ye (43) olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Z.T., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.