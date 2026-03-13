Mahalle buluşmasına Belediye Başkan Yardımcısı Ali Üzüm ve belediye birim müdürleri katıldı. Toplantıda mahalle sakinlerinin talep ve önerileri dinlenirken, mahallede yaşanan sorunlar ve çözüm yolları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Denizli Mahallesi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, mahalle toplantılarının vatandaşların sorunlarını doğrudan dinlemek ve çözüm üretmek açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Başkan Akpınar, mahalle sakinlerinin dile getirdiği konuların ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşülerek çözüme kavuşturulması için gerekli adımların atıldığını ifade etti.

İmar Planı ve Altyapı Konuları Ele Alındı

Toplantıda öne çıkan konulardan biri mahallede uzun süredir gündemde olan imar sorunu oldu. Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, mahallede yürütülen imar planı çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Sürecin hızlandırılması amacıyla Milli Emlak yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirildiğini belirten Akpınar, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahalledeki imar konusunun daha sağlıklı bir zemine oturacağını ifade etti.

Mahallede bulunan eski su deposu ile ilgili yaşanan kaçak ve su sorunları da toplantıda gündeme gelen başlıklar arasında yer aldı. Başkan Akpınar, söz konusu sorunla ilgili KASKİ yetkilileriyle görüşme sağlandığını ve gerekli incelemelerin yapılmasının talep edildiğini belirtti. Yapılacak teknik incelemelerin ardından sorunun çözüme kavuşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Telefon ve İnternet Altyapısı İçin Girişim

Denizli Mahallesi sakinlerinin gündeme getirdiği konular arasında telefon ve internet altyapısı da yer aldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Akpınar, mahallede yaşanan iletişim altyapısı sorunlarının çözümü için Türk Telekom yetkilileriyle görüşmeler yapıldığını ifade etti. Yapılan görüşmelerde mahalle için fiber altyapı projesinin planlandığı ve çalışmaların yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği bilgisinin paylaşıldığını belirtti.

Yol Çalışmaları Tamamlanacak

Mahalle sakinlerinin dile getirdiği bir diğer konu ise mahalledeki yol eksiklikleri oldu. Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, mahallede eksik olan yolların tamamlanması için ilgili birimlere gerekli talimatların verildiğini ve çalışmaların planlama doğrultusunda sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantı kapsamında ayrıca Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından ilçenin farklı mahallelerinde yürütülen yol, çevre düzenleme ve sosyal belediyecilik çalışmaları hakkında mahalle sakinlerine bilgilendirme yapıldı.

Programın sonunda konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Dulkadiroğlu’nun 105 mahallesinin tamamına eşit hizmet götürme anlayışıyla çalışmaların sürdürüldüğünü vurguladı. Akpınar, mahalle toplantılarının vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve sorunları yerinde tespit etmek açısından önemli olduğunu ifade ederek, Denizli Mahallesi sakinlerine gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti.