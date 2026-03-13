Ekipler, Trabzon ve Kuddusi Baba bulvarlarında altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirerek yolların konforunu artırıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor. Şehrin farklı noktalarında yürütülen çalışmalar kapsamında altyapı imalatları tamamlanan bölgelerde üstyapı onarımları hız kazanırken, sıcak asfalt uygulamalarıyla cadde ve sokaklar daha modern bir görünüme kavuşuyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen uygulamalarda, bozulan ve yıpranan yol yüzeyleri sıcak asfaltla yenilenerek ulaşım daha güvenli hale getiriliyor. Bu kapsamda ekipler; Onikişubat Hacı Bayram Veli Mahallesi Kuddusi Baba Bulvarı ile Dulkadiroğlu Menderes Mahallesi’ndeki Trabzon Bulvarı’nda kapsamlı çalışma yürütüyor.

Altyapı yenileme çalışmaları sırasında tahribata uğrayan yol yüzeyleri sıcak asfalt ile onarılarak vatandaşların kullanımına sunuluyor. Gerçekleştirilen sıcak asfalt serimiyle hem sürüş güvenliği artırılıyor hem de şehir içi ulaşımın kesintisiz ve sağlıklı şekilde sürdürülmesi sağlanıyor. Özellikle yoğun şekilde araç hareketliliğinin bulunduğu cadde, sokak ve kavşaklarda gerçekleştirilen yenileme uygulamalarıyla konforlu ulaşım deneyimi sağlanıyor.