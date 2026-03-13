Olay, Elbistan Sanayi Sitesi 9013. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.G. ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında A.G., aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.