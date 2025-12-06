Sosyal medya hesabından canlı yayın açarak gerçekleştirdiği eylemde ağır yaralanan 5 çocuk babası Nuh Mercimek Hayatını kaybetti.

Afşin Belediyesi’nden Açıklama

Olayın ardından Afşin Belediyesi kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yayımladı.

Açıklamada, N. Mercimek adlı vatandaşın daha önce belediye personeli tarafından darbedildiği ve işten çıkarıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. N. Mercimek’in, Afşin Kaymakamlığı tarafından dört günlük TYP süreci kapsamında işe alındığı, sürenin dolmasının ardından işten ayrılış işlemlerinin yapıldığı ve bu sürecin belediye yetkisinde olmadığı ifade edildi.

Belediye, söz konusu vatandaşın birkaç ay önce belediye binasına gelerek işe alınma talebinde bulunduğunu, kendisine TYP sürecinin sona erdiğinin iletildiğini, bunun üzerine sinir krizi geçirerek kendisine zarar vermeye çalıştığını, güvenlik personelinin müdahale ettiğini ve durumun adli mercilere bildirildiğini aktardı. Bugün yaşanan olayda ise belediye personelinin tüm uyarılarına rağmen N. Mercimek’in kendisini ateşe verdiği, personelin müdahale ettiği ve sağlık ekiplerinin çağrıldığı bilgisi paylaşıldı.

Belediye, yaralı vatandaşın tedavi sürecinin yakından takip edildiğini, ayrıca sosyal medya üzerinden yapılan yanlış bilgilendirme ve itibarsızlaştırma girişimlerine karşı hukuki sürecin başlatıldığını da duyurdu.