Son iki haftadır sürdürülen operasyonlarda, geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet yürüten ve finans desteği sağlayan toplam 233 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan işlemler sonucunda 51 şüpheli tutuklanırken, 24 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.

Operasyonlar; Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 33 ilde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi.