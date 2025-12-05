Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla 110 kilometrelik yol ağı üzerinde toplam 700 bin metrekare sathi asfaltkaplama asfalt çalışması başarıyla hayata geçirildi. İlçenin dört bir yanında süren bu büyük hamleyle birlikte, modern ve konforlu ulaşım hedefi adım adım gerçeğe dönüşüyor.

KIRSALDA BÜYÜK HAMLE: 700 BİN METREKARE SATHİ ASFALT KAPLAMA TAMAMLANDI

Merkez mahallelerde devam eden altyapı yatırımları nedeniyle kırsal mahallelerde başlatılan Ulaşım Seferberliği, kısa sürede büyük bir başarıya ulaştı. Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iklim şartlarının el verdiği tüm bölgelerde yoğun bir çalışma yürüterek toplam 110 kilometre yol üzerinde 700 bin metrekare sathi asfalt kaplama asfalt çalışmasını tamamladı.

Bu kapsamda onlarca mahallede yıllardır süren ulaşım sorunları çözülürken, vatandaşlar da daha güvenli, konforlu ve modern yollara kavuşmuş oldu.

BAŞKAN AKPINAR: “İMARLI TÜM YOLLARI ULAŞIMA AÇACAĞIZ, STANDARTLARI YÜKSELTECEĞİZ”

Çalışmaların ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ulaşım yatırımlarının kesintisiz süreceğini ifade etti. Başkan Akpınar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Dulkadiroğlu’muzun her köşesinde vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Merkez mahallelerimizde altyapı çalışmaları sürerken, kırsalda da Ulaşım Seferberliği başlatarak ciddi bir mesafe kat ettik. 110 kilometrede 700 bin metrekare sathi asfaltkaplama çalışmasını tamamladık. Hedefimiz, ilçemizde imarlı olan tüm yolları ulaşıma açmak, mevcut yollarımızın da standartlarını yükseltmek. Dulkadiroğlu’nu ulaşımda örnek bir ilçe haline getireceğiz.”

MERKEZ MAHALLELERDE ÇALIŞMALAR HIZLANACAK

Kırsal mahallelerde büyük ölçüde tamamlanan yol çalışmalarının, altyapı süreçlerinin sona erdiği merkez mahallelerde de hız kazanacağı bildirildi. Alt yapısı tamamlanan bölgelerde asfalt, yol düzenleme ve üstyapı çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

İlçenin tamamını kapsayan bu ulaşım hamlesiyle birlikte, 105 mahallenin tamamında ulaşım sorununun kalıcı olarak ortadan kaldırılması hedefleniyor.

SICAK ASFALT İÇİN YENİ ASFALT PLENTİ GELİYOR

Dulkadiroğlu Belediyesi, asfalt kalitesini daha da artırmak adına önemli bir yatırımı daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sıcak asfalt çalışmalarını güçlendirmek için Belediye Meclisi’nde yeni ve modern bir asfalt plenti alınmasına yönelik kararın alındığı duyuruldu. Bu yatırımla birlikte sıcak asfalt üretim kapasitesinin artması, maliyetlerin düşmesi ve daha hızlı hizmet verilmesi amaçlanıyor.

ULAŞIMDA KALICI ÇÖZÜM VURGUSU



Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yürütülen bu kapsamlı çalışmalar, yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, ilçenin uzun vadeli ulaşım altyapısına da güçlü bir temel oluşturuyor. Yol standardı yükselen mahallelerde hem trafik güvenliği artıyor hem de günlük yaşam daha konforlu hale geliyor.