Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde alt ve üstyapı çalışmalarını kesintisiz sürdürerek vatandaşlara daha konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunmayı hedefliyor. Su, kanalizasyon, yol yenileme ve asfalt onarım çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğü şehirde, ekipler sahada hummalı bir mesai gerçekleştiriyor.Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların yürütüldüğü bölgelerde trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için titizlikle çalışıyor. Bu doğrultuda alternatif güzergâhlar, geçici trafik yönlendirmeleri düzenli olarak paylaşılıyor.

Günlük Trafik Bilgilendirmesi Dijital Kanallarda

Büyükşehir Belediyesi, çalışma sahalarından kaynaklı trafik yoğunlukları ve geçiş düzenlemeleri noktasında vatandaşların anlık bilgi alabilmesi için dijital iletişim ağlarını aktif biçimde kullanıyor. Günlük olarak çalışma yapılan arterler, hem Büyükşehir Belediyesinin resmî sosyal medya hesaplarından hem de mobil takip uygulaması “KMBB Cep Trafik” üzerinden duyuruluyor.Uygulama sayesinde trafik yoğunluğu, güzergâh kapatma, alternatif geçiş yolları ve sahadaki anlık durum bilgileri vatandaşlara gerçek zamanlı olarak aktarılıyor.

“KMBB Cep Trafik” Uygulaması

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların ulaşım planlamalarını kolaylıkla yapabilmeleri adına dijital bilgilendirme ağlarının düzenli olarak takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, KMBB Cep Trafik uygulamasının Android cihazlarda https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trafik.online.kahramanmaras&hl=tr, IOS cihazlarda ise https://apps.apple.com/tr/app/kmbb-cep-trafik/id1624293025 bağlantısından ücretsiz olarak indirilebileceği belirtildi.