Ekipler; ulaşım güvenliğini artırmak, yaşam alanlarını düzenlemek ve altyapı ihtiyaçlarını gidermek için sahada aralıksız mesai yaptı.

Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, kırsal mahallelerde hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

Ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarının çözüme kavuşturulması için kararlılıkla sahada mesai yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ‘Onikişubat’ta herkes için hizmet’ anlayışıyla tüm mahallelere eşit ve etkin şekilde dokunuyor.

17 mahallede 26 farklı noktada çalışma

Yeniyapan, Kurtlar, Tekir, Altınova, Cüceli ve Sarımollalı mahallelerinde yol kumlama çalışmaları gerçekleştirilerek özellikle yağışlı dönemlerde bozulan yolların daha güvenli ve kullanışlı hâle gelmesi sağlandı. Kurucaova, Celilli, Yenidemir ve FatmalıYeşilkent mahallelerinde yeni yol açım ve imar yollarının oluşturulmasıyla ulaşım ağının genişletilmesine katkı sunuldu. Döngele ve Zeytindere mahallelerinde yol temizliği yapılırken, Zeytindere’nin yeni açılan yollarında da kapsamlı bir düzenleme çalışması yürütüldü.

Döngel Mahallesi’nde üç ayrı bölgede parke tamiratı gerçekleştirilerek mahalle içi ulaşımın konforu artırıldı. Topçalı Mahallesi’nde gerçekleştirilen büz boru atımıyla yağış sularının kontrollü akışı sağlanarak olası yol bozulmalarının önüne geçildi. Rahmacılar Mahallesi’nde yol ve şarampol temizliği yapılarak hem güvenlik hem de görüntü bütünlüğü açısından önemli bir iyileştirme sağlandı.

Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana gelen samanlık yangınına ise belediye ekipleri hızlıca müdahale ederek vatandaşlara gereken desteği sağladı. Yaşanan olay sonrası bölge temizlenip güvenli hâle getirildi.