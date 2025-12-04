Açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı;

“Kahramanmaraş; alın terinin, emeğin ve güçlü üretim kültürünün şehridir. İplikten kumaşa, kumaştan dünyaya açılan ihracat yolculuğunun her aşamasında Kahramanmaraşlı sanayicimiz, işçimiz ve esnafımız vardır. Bugün tekstil sektörü, şehrimizin toplam ihracatının yaklaşık %70’ini oluşturarak hem Kahramanmaraş’ın hem de Türkiye’nin en güçlü üretim ve ihracat lokomotifleri arasında yer almaktadır.

Kahramanmaraş Tekstilin Öncü Şehridir

Kahramanmaraş, yalnızca üretim hacmiyle değil, başarılarıyla da Türkiye’de tekstilin lider şehirlerinden biridir.

İSO Birinci ve İkinci 500 listelerinde yer alan çok sayıda firmamız, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat başarı sıralamalarında üst basamaklarda bulunan şirketlerimiz ve OSBÜK tarafından yapılan değerlendirmelerde derece elde eden sanayi kuruluşlarımız, şehrimizin ekonomik gücünün açık bir göstergesidir.

Bu başarılar; Kahramanmaraş’ın üretim kültürünün, girişimci ruhunun ve çalışma azminin ulusal ölçekte tescillenmiş hâlidir.

Bizler için bu başarılar bir övünç vesilesi değil; daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve daha güçlü bir kalkınma için sorumluluk kaynağıdır.

Hanefi Öksüz Üzerinden Oluşturulan Yapay Algıyı Kabul Etmiyoruz

KMTSO Meclis Başkanı Sayın M. Hanefi Öksüz üzerinden oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıyı kabul etmiyoruz.Yarım asırdır bu şehrin istihdamına, ihracatına ve marka değerine büyük katkılar sunan vizyoner bir sanayicinin duruşunu tartışmaya açmak; Kahramanmaraş’ın üretim kültürüne yapılmış büyük bir haksızlıktır.

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden bazı söylemler ise sahadaki gerçeklerle örtüşmemektedir. Bu konularla ilgili tarafımıza herhangi bir resmi istişare talebi iletilmemiştir.

Talep edilmiş olsaydı; tüm verileri, gelişmeleri ve gerçek durumu şeffaflıkla paylaşmaya her zaman hazır olduğumuz bilinmelidir.

Temennimiz, böylesi önemli ekonomik konuların kamuoyu üzerinden değil; sağlıklı diyalog kanallarıyla, doğru bilgiler ve ortak akıl çerçevesinde ele alınmasıdır.

Cumhurbaşkanımızın Desteği: Kahramanmaraş İçin Güçlü Bir Dayanak

Her fırsatta Kahramanmaraş’a özel bir önem veren, şehrimizin yatırımlarını yakinen takip eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz.

Deprem sürecinden sanayi yatırımlarına, organize sanayi bölgelerinin gelişiminden altyapı projelerine kadar atılan tüm adımlarda Cumhurbaşkanımızın güçlü desteği hissedilmiştir.Kendisine Allah’tan uzun ve sıhhatli bir ömür diliyoruz.

Tekstil Bizim Gururumuz, Emek Bizim Yolumuzdur

Kahramanmaraş Ticaret Borsası olarak; şehrimizin güçlü üretim altyapısını zayıflatmaya, sektörümüzü karanlık algılarla yıpratmaya yönelik girişimlere karşı durmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Birlikte Üretiyor, Birlikte Büyüyor, Geleceğe Birlikte Yürüyoruz”