Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği özel programla engelsiz sporcuları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getirdi.

“Herkes Farklı Herkes Eşit” temasıyla Çamlıca Restoran’da gerçekleştirilen buluşma, yoğun katılım ve samimi atmosferiyle dikkat çekti.Programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve İl Müftüsü Abdurrahman Kotan’ın yanı sıra engelsiz sporcular ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Başkan Görgel, program boyunca özel gereksinimli vatandaşlarla yakından ilgilenerek sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.

“Kahramanmaraş Hiç Kimseyi Geride Bırakmayan Bir Şehir”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ın dayanışma ruhuna vurgu yaptı. 6 Şubat depremlerinin ardından kimsenin yalnız bırakılmadığını ifade eden Görgel, şehrin sosyal belediyecilik vizyonunu örnek uygulamalarla güçlendirdiklerinin altını çizdi. Başkan Görgel, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin bu vizyonun en somut örneklerinden biri olduğunu belirterek, “Merkezimiz bugün Türkiye’de örnek gösterilen bir yapı haline geldi. 17 farklı atölyede yüzlerce özel birey üretime, sanata ve sosyal hayata aktif şekilde katılım sağlıyor. Medikal cihaz tamir atölyemizle yalnızca şehrimize değil çevre illere de hizmet veriyoruz. Ayrıca medikal desteklerden psikososyal danışmanlığa, kırtasiyeden ulaşıma kadar her alanda yanlarındayız” diye konuştu.

Uluslararası Başarılar Gururlandırıyor

Başkan Görgel, konuşmasında engelsiz sporcuların elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılara da dikkat çekti. Hacı Bayram Veli Engelsiz Spor Salonu’ndan yetişen gençlerin adeta şehrin gurur kaynağı olduğunu ifade eden Görgel, “Goalball Kadın Takımımız Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde ikincilik elde ederek ülkemizde bir ilke imza attı. Oturarak Voleybol Takımımız 1. Lig’e yükselerek önemli bir başarı daha kazandı. Bu başarılar, asıl sınırın engel değil, azim ve inanç olduğunu bir kez daha ortaya koydu” dedi.

Yeni Projeler Yolda

Özel gereksinimli bireylere yönelik hizmet ağını genişletmek için yeni projelerin de yolda olduğunu açıklayan Başkan Fırat Görgel, deprem sonrası ampute olan vatandaşların tedavi süreçlerine değindi. Görgel, “Ampute bireylerimizin protez, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri için başka şehirlere gitmek zorunda kaldığını biliyoruz. Bu ihtiyacı ortadan kaldırmak için Ampute Rehabilitasyon ve Spor Merkezi’ni şehrimize kazandırmayı planlıyoruz. Ayrıca tüm engel gruplarının aktif kullanımına uygun oyun gruplarıyla donatılmış Engelsiz Yaşam Parkı’mız için de projelendirme çalışmalarına başladık” diye konuştu.

Yaşamı Kolaylaştırmaya Devam Edeceğiz

Konuşmasının sonunda engelsiz yaşam anlayışının önemine değinen Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ın her bir bireyiyle güçlendiğini belirterek, “Her zaman ifade ettiğim gibi; biz bu şehirde engelleri değil imkânları konuşacağız. Sosyal yaşam, spor, eğitim, ulaşım, bakım ve istihdam alanlarında özel gereksinimli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya, onların yanında olmaya devam edeceğiz” cümlelerini kaydetti.