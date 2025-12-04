Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin her noktasında spor olanaklarını artırmak ve gençlerin spora erişimini kolaylaştırmak için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Kahramanmaraş’ı gençlik ve spor şehri yapmak, sporu her kesime ulaştırmak ve gençlerin enerjisini doğru yönde değerlendirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle sporun toplumun tüm kesimlerine yayılması amacıyla 11 ilçede planlanan 35 sentetik saha yapım çalışmaları başladı.

Spor Kültürü Her Köşeye Taşınıyor

Mahallelerde sosyal yaşamı canlandıracak, gençlerin enerjisini doğru yönlendirecek ve sporu herkes için erişilebilir hale getirecek olan yatırımlar kapsamında 35 adet sentetik futbol sahasının şu ana kadar 14’ünde çalışmalar başladı. Zemin hazırlıklarının yapıldığı sentetik sahaların yapımı tamamlanarak standartlara uygun altyapısıyla gençlerin ve amatör sporcuların kullanımına sunulacak.

Sağlıklı Yaşam Kültürü Güçlenecek

Mahallelerde sosyal yaşamı canlandırmayı, gençleri spora teşvik etmeyi ve sağlıklı yaşam kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen proje sayesinde şehir genelindeki spor altyapısı önemli ölçüde iyileştirilmiş olacak. Sporun yayılması ve sportif etkinliklere ulaşılabilirliğin artırılması doğrultusunda yürütülen çalışma ile Kahramanmaraş’ın tüm ilçeleri modern halı sahalara kavuşacak, mahalleler ise yeni nesil spor alanlarıyla buluşacak.