Trafik kazası, yangın ve boğulma gibi her türlü acil müdahale gerektiren durumda vatandaşların yanında olan; profesyonel kadrosu, modern araç ve ekipmanlarıyla itfai olaylara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ederek olası can ve mal kayıplarının önüne geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Kasım ayında da etkin müdahaleleriyle birçok olumsuzluğun büyümesini engelledi. İtfaiye ve Afet İşleri Dairesi Başkanlığı; 23 farklı noktadaki şubesi, 64 hizmet aracı ve 385 personeliyle Kasım ayı boyunca toplam bin 104 olaya müdahale ederek vatandaşların yanında oldu.

Uzman Kadro, Hızlı Müdahale

İtfaiye ekipleri, şehir genelinde meydana gelen 399 yangın, 48 trafik kazası, 1 su baskını ve 656 itfai olaylarına hızlı bir şekilde müdahale etti. Ayrıca 2 bin 527 kişiye eğitim ve çeşitli tatbikatlarla tecrübe aktarımında öncülük eden Büyükşehir İtfaiyesi, Kasım ayında vatandaşın güven duygusunu pekiştiren bir kamu hizmeti sundu.