İşletmeler; hijyen koşulları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, fiyat tarifelerinin mevzuata uygunluğu ve ürün etiket bilgilerinin doğruluğu gibi başlıklarda ayrıntılı olarak incelendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak, güvenilir gıda tüketimini sağlamak ve tüketici haklarını güvence altına almak amacıyla şehir genelindeki denetimlerini artırarak sürdürüyor. Bu kapsamda, zabıta ekipleri tarafından şehrin en yoğun ticaret noktalarından biri olan tarihi Kapalı Çarşı’da kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla yapılan denetimlerde, işyerleri çok yönlü şekilde kontrol edildi. Şehrin ticaret hayatı açısından önemli bir konuma sahip olan Kapalı Çarşı’daki işletmeler; hijyen koşulları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, fiyat tarifelerinin mevzuata uygunluğu ve ürün etiket bilgilerinin doğruluğu gibi başlıklarda ayrıntılı olarak incelendi.Ekipler, raflardaki tüm ürünleri tek tek kontrol ederek özellikle son kullanma tarihi yaklaşmış ve raf ömrü dolmuş gıda ürünleri üzerinde hassasiyetle durdu. Denetimlerde ayrıca, tüketiciye sunulan ürünlerde fiyat etiketi standartlarının sağlanıp sağlanmadığı da kontrol edilirken, işletme yetkililerine mevzuatın gereklilikleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Denetimler Artarak Devam Edecek

Zabıta Dairesi Başkanlığından denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, “Temel önceliğimiz halkımızın sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak. Bu doğrultuda şehir genelinde sürdürdüğümüz denetimleri aralıksız olarak devam ettiriyoruz. Tarihi Kapalı Çarşı’da gerçekleştirdiğimiz denetimler de bu çalışmalarımızın önemli bir parçasını oluşturuyor.Denetimler sırasında işletmelerin hijyen koşulları, çalışan personelin kişisel temizliği, iş yeri ruhsatları, ürünlerin fiyat ve etiket bilgileri gibi vatandaşlarımızı doğrudan ilgilendiren tüm kriterler titizlikle incelenmiştir. Özellikle son kullanma tarihi yaklaşan veya raf ömrünü doldurmuş ürünlere ilişkin hassasiyetimiz en üst düzeyde. Bu doğrultuda sahadaki kontrol çalışmalarımız aralıksız devam edecek” ifadelerine yer verildi.