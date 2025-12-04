Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen atölyelerde toplam 381 kursiyerehem akademik hem de sosyal becerileri destekleyen içerikler sunuluyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla yürüttüğü Meslek Edindirme ve Sanat Kursları’nı (KAMEK) şehir merkezinde olduğu gibi ilçelerde de vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede Elbistan’da hayata geçirilen eğitim programları, farklı yaş gruplarındaki kursiyerlerden yoğun ilgi görüyor.Elbistan’da 6 farklı atölyede 381 kişiye nitelikli eğitimler veriliyor. Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert Spor Salonu ve Mehmet Bölükbaşı Gençlik Merkezi’nde yürütülen eğitimlere katılan kursiyerler;POMEM ve BESYO hazırlık, satranç, diksiyon, akıl ve zekâ oyunları, yaratıcı drama ve robotik kodlamaalanlarında donanım kazanıyor.Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen atölyelerde hem akademik hem de sosyal becerileri destekleyen içerikler sunuluyor.

Gençlere ve Yetişkinlere Gelişim İmkânı

Eğitimlerde özellikle sınav hazırlığı yapan gençlere yönelik programlar dikkat çekiyor. POMEM ve BESYO’ya hazırlanan kursiyerler performans artırıcı çalışmalarla sınav süreçlerini daha profesyonel şekilde yönetme fırsatı bulurken; satranç, yaratıcı drama ve akıl oyunları eğitimleri ise çocuk ve gençlerin analitik düşünme ve ifade becerilerini güçlendiriyor. Robotik kodlama atölyesi de geleceğin teknolojileriyle tanışmak isteyen katılımcılara yeni ufuklar açıyor.

“Kurslar Bizim İçin Büyük Fırsat”

Eğitimlere katılan kursiyerler, KAMEK’in Elbistan’da hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, kendilerine sunulan gelişim imkânlarının hem sınavlara hazırlık hem de kişisel becerilerin güçlendirilmesi noktasında son derece faydalı olduğunu belirterek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.