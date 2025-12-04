Çarşı esnafını tek tek dolaşan Başkan Akpınar, vatandaşlarla sohbet ederek esnafa hayırlı işler diledi. Ziyaret, çarşının günlük işleyişinin yerinde gözlemlenmesi bakımından önem taşıdı.

Esnafın Talepleri Yerinde Dinlendi

Ziyaret sırasında esnafın talep ve beklentileri doğrudan dinlendi. Çarşıdaki genel durum üzerine karşılıklı değerlendirmeler yapılırken, bölgedeki ihtiyaçların sahada tespit edilmesine yönelik çalışmalar da ele alındı. Başkan Akpınar, sahadaki temasların belediye hizmetlerinin planlanmasına önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Güçlü İletişim, Etkin Hizmet Anlayışı

Başkan Akpınar, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Esnafımızla kurduğumuz doğrudan iletişim, hizmet süreçlerimizin hem hızlanmasına hem de daha verimli hale gelmesine katkı sağlıyor. Hemşehrilerimizin günlük yaşamına dokunan bu temaslar, belediyemizin yol haritasını belirleyen en değerli geri bildirimlerdir. Dulkadiroğlu’nun ekonomik ve sosyal hayatına emek veren tüm esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

Gerçekleştirilen esnaf ziyaretinin çarşı esnafı tarafından memnuniyetle karşılandığı görüldü. Belediyenin sahadaki etkinliğini artıran bu buluşmaların, hizmet kalitesinin yükselmesine doğrudan katkı sunduğu değerlendirildi.