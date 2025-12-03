Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. “Herkes Farklı Herkes Eşit” temasıyla Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, yoğun katılım gerçekleştirildi.Programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vali Vekili Davut Sinanoğlu, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem ile çok sayıda özel gereksinimli birey ve aileleri katıldı.

Duygu Dolu Gösteriler Büyük Alkış Aldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, özel gereksinimli bireylerin hazırladığı şiir ve şarkı dinletileri, dans performansları ve renkli gösteriler büyük beğeni topladı. Zaman zaman duygu dolu, zaman zaman da eğlenceli anlara sahne olan etkinlik salonu, katılımcıların coşkulu alkışlarıyla yankılandı.

Toplu Taşımada Erişilebilirlik Ödülü

Etkinlik kapsamında, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ulaşım filosuna kazandırdığı 35 yeni toplu taşıma aracı için “Erişilebilirlik Belgesi” takdimi gerçekleştirildi. Vali Vekili Davut Sinanoğlu, belgeyi Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e takdim ederek şehirde erişilebilirlik standartlarının artırılmasına yönelik çalışmalara teşekkür etti.

“Engelsiz Yaşam Merkezimiz Türkiye’ye Örnek Oluyor”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ın dayanışma ve merhamet kültürüyle özel gereksinimli bireyleri her zaman önceliklendiren bir şehir olduğunun altını çizdi. Göreve geldikleri günden bu yana engelsiz yaşam vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Başkan Görgel, “En önem verdiğimiz projelerden biri olan Engelsiz Yaşam Merkezimiz bugün sadece Kahramanmaraş’ın değil, Türkiye’nin örnek gösterilen merkezlerinden biri oldu. Bu merkezde 17 farklı atölyede 223 özel birey üretimden sanata pek çok alanda kendini geliştiriyor; bin 570 vatandaşımıza psikososyal destek sağlanıyor. Yine Türkiye’de örneğine az rastlanan Medikal Malzeme Tamir Atölyemizde, şehir içi ve çevre illerden gelen tekerlekli sandalye ve medikal cihazlar ücretsiz olarak tamir ediliyor” dedi.

“Bu Hizmetler Birer Yardım Değil, Sosyal Adaletin Gereği”

Başkan Görgel, bugüne kadar özel gereksinimli vatandaşlara yönelik yapılan desteklerin sosyal adalet anlayışıyla yürütüldüğünü vurgulayarak, “Manuel ve akülü tekerlekli sandalye, hasta yatağı, beyaz baston, işitme cihazı gibi çok sayıda desteğimizle binlerce vatandaşımızın hayatına dokunduk. ENDES ve İŞKUR iş birliğimizle düzenlediğimiz ‘İstihdam Günleri’yle 250 özel gereksinimli kardeşimizi iş sahibi yaptık. EKPSS kurslarımızdan yaklaşık 350 vatandaşımız faydalanıyor. Ayrıca özel gereksinimli okullarımıza düzenli kırtasiye desteği sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl kurduğumuz ‘Bir Başka Orkestra’ ile özel bireylerimizin sanatla toplumla bütünleşmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Spor Alanında Ulusal ve Uluslararası Başarılar

Şehrin spor altyapısının da engelsiz bir anlayışla geliştirildiğini belirten Başkan Görgel, “Hacı Bayram Veli Engelsiz Spor Salonumuzda farklı engel gruplarına uygun spor alanları oluşturduk. Goalball Kadın Takımımız Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde ikincilik elde ederek Türkiye’de bir ilki başardı. Oturarak voleybol takımımız da 1. Lig’e yükselerek şehrimizi gururlandırdı” dedi.

Binlerce Haneye Dokunan Hizmet

Başkan Fırat Görgel konuşmasında, şehirde sürdürülen kapsamlı sosyal destek çalışmalarına da dikkat çekti. Görgel, “Yaşlı ve engelli destek hizmetlerimiz ile sıcak yemek, öz bakım, ev temizliği, sağlık takibi, berber – kuaför ve hasta refakati gibi binlerce hizmet sunduk. İşitme engelli vatandaşlarımız için 30 eve ışıklı bildirim sistemi kurduk. İşitme engelli anneler için geliştirdiğimiz Titreşimli Bebek Uyarı Cihazı ile ailelerimize büyük kolaylık sağlıyoruz” diye konuştu.

Yeni Projeler Yolda

Kahramanmaraş’ta engelsiz yaşam altyapısının güçlendirilmesine yönelik yeni projelerin de yolda olduğunu aktaran Görgel, “6 Şubat sonrası artan ihtiyaçları karşılamak üzere Ampute Rehabilitasyon ve Spor Merkezi’ni şehrimize kazandırıyoruz. Tüm engel gruplarının yararlanacağı Engelsiz Yaşam Parkı’nın proje çalışmalarına başladık. Akülü araçlar için şehrin çeşitli noktalarına yerleştireceğimiz 5 yeni şarj istasyonunun alımını tamamladık. Bir şehir, en çok kimseyi geride bırakmadığında güzeldir. Biz, engelleri değil imkânları konuşan bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.