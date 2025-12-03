Ön ödemeli sayaç kullanıcıları artık kart dolum işlemlerini fiziki noktalara gitmeden, NFC özellikli cep telefonları üzerinden gerçekleştirebilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak dijital hizmetlerini artırarak sürdürüyor.

Bu kapsamda önemli bir yeniliğe daha imza atan Büyükşehir Belediyesi, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen “KASKİ Plus” mobil uygulamasını hizmete sundu. Türkiye’de ilk kez uygulanan bu sistemle birlikte ön ödemeli sayaçlarda yeni bir dönem başlıyor.

KASKİ Plus ile ön ödemeli sayaç kullanıcıları artık kart dolum işlemlerini fiziki noktalara gitmeden, sadece cep telefonları üzerinden gerçekleştirebilecek. NFC özelliğine sahip telefonlara kartlarını okutarak yükleme yapabilen aboneler, böylece zaman kaybı yaşamadan, günün her saatinde hızlı ve güvenli şekilde işlem yapabilecek.

Uygulama sadece yükleme kolaylığı sunmakla kalmıyor; kullanıcılar, geçmiş dönem dolumlarını ve tüm işlem hareketlerini de uygulama üzerinden detaylı şekilde takip edebiliyor. KASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dijitalleşme alanında atılan bu adımın hizmetlerde erişilebilirliği güçlendireceği belirtildi.

“KASKİ Plus” uygulamasının ilerleyen dönemde yeni özelliklerle daha da geliştirilmesi planlanıyor. KASKİ Plus mobil uygulamasına Android cihazlarda https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kaski.kaskiplus&hl=tr internet adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor.