Ürünlerin satış etiketi, kasa fiyatı ve raf düzeni kontrol edilirken, fiyat farklılığı olup olmadığı titizlikle denetlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir hizmet almasını sağlamak amacıyla sürdürdüğü denetimlerini yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Onikişubat’ın en işlek güzergâhlarından biri olan Turgut Özal Bulvarı’nda kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen denetimlerde özellikle tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için etiket ve kasa fiyatları arasındaki uyum ayrıntılı şekilde incelendi. Ürünlerin satış etiketi, kasa fiyatı ve raf düzeni kontrol edilirken, fiyat farklılığı olup olmadığı titizlikle denetlendi. Ayrıca ürünlerin son kullanma tarihleri de ekipler tarafından tek tek kontrol edilerek, halk sağlığını riske atabilecek herhangi bir olumsuzluğa izin verilmedi.

Denetimler Artarak Devam Edecek

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Halk sağlığını korumak ve tüketici haklarını gözetmek için şehrin muhtelif noktalarında denetimlerimizi artırarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda hizmet alması en temel önceliğimiz. Bu doğrultuda hem fiyat istikrarını hem de gıda güvenliğini sağlamak adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.