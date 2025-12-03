Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere şehre gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u Büyükşehir Belediyesinde ağırladı.

Şehir genelinde devam eden yeniden imar ve inşa çalışmalarının ele alındığı ziyarette, değerlendirme ve istişareler gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal ve Mevlüt Kurt, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve ilgili teknik ekipler katıldı.

Şehrin Yeniden İnşasında Yoğun Mesai

Ziyarette, deprem sonrası şehrin yeniden inşası için yürütülen çalışmalar, planlanan projeler ve hızla devam eden yatırımlar masaya yatırıldı. Başkan Fırat Görgel, toplantıda Bakan Murat Kurum ve beraberindeki heyete şehir genelinde sürdürülen çalışmalarla ilgili kapsamlı bilgiler aktardı. Başta konut üretimi, altyapı iyileştirmeleri, kentsel tasarım, yeşil alan projeleri ve ulaşım yatırımları olmak üzere birçok başlıkta yürütülen faaliyetler hakkında güncel bilgiler paylaşıldı. Şehrin yeniden ayağa kaldırılması için tüm kurumların koordineli şekilde çalıştığını belirten Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ın geleceğine yön verecek projelerde Bakanlık desteğinin önemine dikkat çekti. Görgel, “Sayın Bakanımız Murat Kurum’a, şehrimize gösterdiği yakın ilgi ve güçlü destekleri için teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş’ın yeniden inşası için sahada yoğun bir mesai harcıyoruz. Bakanlığımızla iş birliği içinde tüm süreçleri titizlikle sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.