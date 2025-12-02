Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi sunmak amacıyla yol yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin önemli ulaşım arterlerinden biri olan Onikişubat Vadi Mahallesi Sümbüllü Caddesi’nde kapsamlı bir yenileme ve güçlendirme çalışması yürütülüyor.

Ekipler, cadde üzerinde başlattıkları altyapı güçlendirme çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor. Sümbüllü Caddesi’nin Tekerek’e çıkış istikametindeki 1,2 kilometrelik bölümde asfalt, iş makineleri tarafından tamamen kazınarak yol altyapısı güçlendirildi. Zeminin güçlendirilmesinin ardından ekipler, sıcak asfalt serimine geçti.

Çalışmalar tamamlandığında sadece Sümbüllü Caddesi değil, Vadi, Boğaziçi, Tekerek ve Haydarbey mahalleleri başta olmak üzere bölgenin genel ulaşım standardı önemli ölçüde iyileşecek. Böylece bölge sakinlerinin günlük ulaşımda yaşadığı aksaklıkların giderilmesi, cadde üzerindeki trafik güvenliği ve sürüş konforunun katbekat artması planlanıyor.