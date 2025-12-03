İlçede kurulan Drappe Giyim Sanayi, kısa süre önce Savunma Bakanlığı için keskin nişancı kıyafetleri üreterek dikkatleri üzerine çekmiş, şimdi ise Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personeline yönelik kıyafet üretimine başladı.

50 yıldır beklenen yatırımlardan biri olan bu tesis, ilçeye sadece istihdam değil, umut da getiriyor. Devlet kurumlarının önemli tekstil ihtiyaçlarının Ekinözü’nde karşılanmaya başlaması, ilçenin geleceğine duyulan heyecanı artırıyor. İlçe halkı ve yerel basın, bu yatırımla birlikte yeni girişimlerin de kapılarının aralanacağına inanıyor. Yatırımcıların küstürülmemesi, aksine her türlü destekle teşvik edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Ekinözü Belediyesi ve Ekinözü Kaymakamlığı’ndan da beklentiler büyük. İlk kez ilçeye gelen bu özel teşebbüse sahip çıkılması, yeni yatırımların önünü açacak en kritik adım olarak görülüyor.

Drappe Giyim Sanayi’nin sahibi ve yöneticileri, “elini taşın altına koyarak” ilçenin kaderini değiştirmeye katkı sağladıkları için büyük teşekkür alıyor. İlçe halkı ise firmanın başarılarının devam etmesini ve kısa sürede yeni yatırımlarla büyümesini en içten dilekleriyle bekliyor. Ekinözü, uzun yılların ardından ilk kez “gelecek” kelimesini heyecanla telaffuz ediyor.