Başkan Akpınar, günün anlamına dikkat çekerek engelli bireylerin yaşamın her alanında eşit ve aktif şekilde yer alması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Her bir vatandaşımız toplumun eşit ve değerli bir parçasıdır

Başkan Akpınar, mesajında engelli bireylerin karşılaştığı zorlukların yalnızca kendilerinin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, onların sosyal hayata katılımını güçlendirmek ve hak ettikleri standartlara erişimlerini sağlamak hepimizin ortak görevidir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, bu konuda farkındalığı büyütmek için önemli bir fırsattır. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz.”

Erişilebilir şehir hedefi ön planda

Belediyenin yürüttüğü çalışmaların merkezinde; erişilebilir sosyal alanlar, destek programları ve engelli bireylerin ihtiyaçlarına göre düzenlenen yaşam alanları yer alıyor. Akpınar, bu hizmetlerin yalnızca bir günle sınırlı olmadığını, yıl boyunca sürdüğünü belirterek kapsayıcı bir şehir anlayışını güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle yayımlanan mesaj, ilçede birlik, duyarlılık ve farkındalık temalarının altını çizerek, tüm vatandaşlara engelsiz bir yaşam hedefiyle birlikte hareket etme çağrısı niteliği taşıdı.