KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dinçer imzasıyla paylaşılan açıklamada, Öksüz’ün ifadelerinin “yanlış mecralara çekildiği” ve “amacı dışında yorumlandığı” belirtildi.

Açıklamada, Mehmet Hanefi Öksüz’ün ekonomik değerlendirmesinin hiçbir kurum, kuruluş veya kişiyi hedef almadığı vurgulanarak, yaptığı tespitin hem doğal bir hak hem de üstlendiği görevlerin gereği olduğu ifade edildi. Dinçer, Öksüz’ün sağlık sorunlarına rağmen sorumluluk bilinciyle konuşmasını yaptığını belirterek, “Bu değerlendirme, Danışma Kurulu Başkanı ve KMTSO Meclis Başkanı sıfatları düşünüldüğünde yerine getirilmiş bir görevdir” ifadelerine yer verdi.

“Sorunu Konuşmak Çözümün İlk Adımıdır”

KASİAD’ın her zaman çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediği belirtilen açıklamada şu ifadeler öne çıktı:

· “Sorunun değil çözümün parçası olmayı amaçlıyoruz; ancak çözüm üretebilmek için önce sorunun adının konulması gerekir. Bu adımı yanlış görmek kabul edilemez.”

Kahramanmaraş’ın ve bölgenin sanayi altyapısının daha ileri seviyelere taşınması için verilen çabaların tamamen siyasetin dışında olduğuna dikkat çekilen açıklamada, tüm taraflardan sağduyu ve destek beklendiği ifade edildi. Yaşanan tartışmaların, şehir olarak birlik ve dayanışmaya olan ihtiyacı bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.