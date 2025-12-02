Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Onikişubat Belediyesi olarak özel ihtiyaç sahibi bireylerin hayatlarını kolaylaştırma ve sosyal hayata katılımlarını artırma adına önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Toptaş, ilçeyi inşa ve ihya ederken engelleri ortadan kaldırmaya gayret ettiklerini vurguladı.

“Kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret gösteriyoruz”

Başkan Toptaş, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı; “Sözlerimin başında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm özel ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. ‘Önce insan’ diyen bir geleneğin mensupları olarak bizler, her konuda engelli kardeşlerimizin yanında yer almaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, toplumsal duyarlılığımızı artırmak, engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek ve her alanda fırsat eşitliği sağlamak adına önemli bir farkındalık günüdür. Bizler, bir toplumun gelişmişlik seviyesinin, engelli bireylerine sunduğu imkanlarla ölçüldüğünün bilincindeyiz. Onikişubat Belediyesi olarak, engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştıracak projeler üretmek, onların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımlarını artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Engelleri ortadan kaldırmak için altyapıdan eğitime, spordan sanata kadar her alanda adımlar atmaya devam ediyoruz. Birlikte güçlü bir toplum inşa etmek için empati yapmayı, dayanışmayı ve engelli bireylerimizin yanında olmayı bir görev biliyoruz. Şunu unutmayalım ki; her birey bir engelli adayıdır ve engelleri aşmanın yolu sevgi, saygı ve dayanışmadan geçer. Bu anlamlı gün vesilesiyle, engelli vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştıracak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Tüm engelli kardeşlerime, ailelerine ve onların yaşamlarına dokunan herkese sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”