Drappe Giyim Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin üretim tesisini Ekinözü’ne taşımasıyla başlayan süreç, TOBB, İŞKUR ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ortaklığında NİYEP projesiyle taçlandı. Böylece Ekinözü, Türkiye’de bu nitelikli istihdam programının uygulandığı nadir ilçelerden biri oldu.

Projenin mimarları arasında Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Güner, Elbistan İşkur Müdürü Savaş Kurt ile uzmanlar Berat Gün ve Halit Arkalı’nın yoğun gayretleri bulunuyor. Kısa sürede tamamlanan çalışmalar sayesinde Ekinözü, nitelikli işgücü yetiştirme anlamında örnek ilçeler arasına girdi.

Proje, ilçeye sadece istihdam değil, aynı zamanda yeni yatırımlar için güçlü bir umut ışığı yakıyor. Zorlu ekonomik koşullara rağmen “elini ve yüreğini taşın altına koyan” Drappe Giyim yönetimi ile İŞKUR’un özverili çalışması, bölge insanında büyük memnuniyet yarattı.

Yetkililer, NİYEP’in Ekinözü’nde uygulanmasının, ilerleyen dönemde yeni girişimciler için cesaret verici bir model olacağını vurguluyor. İlçede uzun yıllardır özlemle beklenen “yatırım ve istihdam” döngüsünün kırılması yolunda atılan bu adım, şehir ve bölge genelinde de büyük takdir topluyor.

Ekinözü, birbiri ardına gelen ilklerle artık “makus talih” söylemini geride bırakıyor ve geleceğe umutla bakıyor.