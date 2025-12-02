İYİ Parti İl Başkanı Mustafa Bastırmacı yaptığı açıklamada, "Asrın Felaketi’nin yaralarını sarmaya çalışırken, vatandaşlarımızın hâlâ çözülemeyen konut, işyeri ve metrekare sorunları her geçen gün büyümektedir" ifadelerine yer verildi.

Metrekare Küçülmesine ve Yanlış Yer Seçimine Tepki

Açıklamada, deprem sonrasında hak sahiplerine teslim edilmesi gereken konutların hem geç teslim edilmesi hem de projede teslim edilen metrekarelerin uyuşmaması gibi mağduriyetlere yol açtığı vurgulandı. Parti, vatandaşların itirazlarına rağmen verilen düşük metrekareli teslimlerin, hak ve vicdan açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ayrıca, işyeri sahipleri için yapılan düzenlemelere de eleştiri getirildi:

· Yapılan işyerlerinin metrekareleri, depremden önce sahip oldukları dükkânlarla örtüşmemektedir.

· Daha küçük alanlar, yetersiz depolama imkanları ve yanlış planlama nedeniyle esnafın iş yapamaz hale getirildiği belirtildi.

Trabzon Caddesi'nde Dönüşüm Mağduriyeti

Kahramanmaraş’ın merkezindeki Trabzon Caddesi’nde yapılan kentsel dönüşüm ve deprem yıkım evleri kapsamındaki çalışmalara da değinildi. İYİ Parti, burada yapılan konutların metrekare küçüklüğü ve yüzlerce vatandaşın mağdur edildiği iddiasını öne sürdü.

Açıklamada, depremin yaralarını sarmak için başlatılan projelerin, vatandaşların yaşayabileceği, daha geniş, daha yaşanabilir yaşam alanları sunması gerekirken, çıkan konutların birçoğunun aile ihtiyaçlarını karşılamayacak derecede küçük planlanması ve standartların altında olduğu savunuldu.

İYİ Parti İl Başkanlığı, bu sorunları kamuoyuna sorarak projelere hangi kriterlere göre karar verildiğini, çocuk ve yaşlı, yaşam standartları gibi faktörlerin neden dikkate alınmadığını sordu.

"Halkın Yanındayız, Takipçisi Olmaya Devam Edeceğiz"

İYİ Parti, vatandaşların fikri sorulmadan yapılan bu planların, kimleri memnun etmek için hazırlandığını sorguladı.

Açıklama, "İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı olarak, halkın her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız. Vatandaşlarımızın yaşadığı bu mağduriyet giderilene kadar konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" sözleriyle sonlandırıldı.

Parti, projelerin halkı görmezden gelen, hizipçi projeler olmadığını belirterek, tüm tokilerin takipçisi olacakları sözünü verdi.