Sosyal belediyecilik anlayışıyla her yaş grubuna yönelik etkinlik ve programlar hayata geçiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik eğitim desteklerini de artırarak sürdürüyor. Kahramanmaraş Meslek Edindirme Kursları (KAMEK) bünyesinde gençlere hem eğlenceli hem de öğretici pek çok eğitim sunan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de bilişim teknolojileri alanında önemli bir adım daha atıyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle yürütülen “Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri” projesi kapsamında KAMEK’te “Yapay Zekâ ve Makine Öğrenimi” ile “Python ile Veri Analizi” kursları açılıyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje ile gençlere geleceğin mesleklerine hazırlayan nitelikli eğitimler sunulacak. Bu kapsamda kurslarla, katılımcıların yapay zekâ, makine öğrenimi, veri analizi ve programlama gibi günümüzün en hızlı gelişen alanlarında yetkinlik kazanmaları hedefleniyor.

Başvurular Çevrimiçi Olarak Alınıyor

18 – 29 yaş aralığındaki gençlerin katılımına açık olan kurslara başvurular, https://kamek.kahramanmaras.bel.tradresi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilebiliyor. Teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen gençler için önemli bir fırsat sunan eğitim programının son başvuru tarihi ise 5 Aralık Cuma. Kurs içerikleri, eğitim süreci ve başvuru şartlarıyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen gençlerin 0552 033 99 51 numaralı Whatsapp danışma hattına ulaşabileceği belirtildi.