Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Muhtar Buluşması, Ekinözü ve Nurhak ilçelerindegerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti Nurhak İlçe Başkanı Günay Ünsal, AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı Hikmet Özer, Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ yetkilileri ile mahalle muhtarları katılım sağladı. Toplantıda, Ekinözü ve Nurhak’a bağlı mahallelerin talepleri yatırıldı. Mahalle muhtarları, vatandaşlardan gelen öncelikli talepleri doğrudan yetkililere ileterek çözüm sürecine katkı sundu. Görüşmelerde alınan notların, ilgili daire başkanlıkları ve KASKİ ekiplerince değerlendirilerek somut çözüm planlarına dönüştürüleceği belirtildi.

“Muhtarlarımızın Talepleri Bizim İçin Yol Gösterici”

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, “Ekinözü ve Nurhak ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, muhtarlarımızın aktardığı konuları detaylı şekilde ele aldık. Muhtarlarımızın dile getirdiği her talep bizim için yol gösterici nitelikte. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını doğrudan sahada dinlemekdaha etkin hizmet sunmamıza imkân sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin her noktasında yaşam kalitesini yükseltmek için Başkanımız Sayın Fırat Görgel öncülüğünde çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.