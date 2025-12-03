Onikişubat Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüteceği proje kapsamında, Kahramanmaraş Mado Akdeniz Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim gören öğrencileri, ONBEL bünyesinde alanında uzman baristalardan uygulamalı eğitim alacak.

İki kurum arasında hayata geçirilen proje, hem öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hem de gençlere istihdam kapısı açmayı hedefliyor.

KAHVE ON2 markasının uzman baristaları tarafından verilen eğitimler, öğrencilerin hem mesleki becerilerini artıracak hem de istihdam açısından önemli bir fırsat oluşturacak.

“Gençlerimize nitelikli bir mesleki donanım kazandırıyoruz”

Protokol töreninde Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ı temsilen konuşan Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Tekinşen, eğitim çalışmalarına verdikleri önemi vurgulayarak şunları söyledi: “Onikişubat Belediyesi olarak Milli Eğitim Bakanlığının gelişim programlarını yakından takip ediyoruz. Bu bağlamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle daha önce birçok iş birliğine imza attık. Şehrimizin kıymetli öğrencilerine özel öğretim kursları ve sınavlara hazırlık kursları gibi hizmetler sunarak eğitim öğretime verdiğimiz önemi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bakanlığımızın mesleki eğitim programlarını da aynı hassasiyetle takip ederek, meslek liselerinde öğrenim gören öğrenci kardeşlerimiz için hem onlara hem de şehrimize katma değer sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Onikişubat Belediyesi olarak Kahramanmaraş’a kazandırdığımız KAHVE ON2 markası ile alanında uzmanlaşmış personellerimizle vatandaşlarımıza EXPO, Abdal Halil Ağa, Edik Park’ndaki üç şubemizde hizmet veriyoruz. Uygun fiyat ve üstün kalite anlayışıyla verdiğimiz hizmetin yanı sıra şehrimizin kültürel dokusuna da kurumsal yapımızla katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle imzalanan protokol ile birlikte Mado Akdeniz Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine barista eğitimi vererek, gençlerimizin bu alandaki gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu proje ile hem kişisel gelişimlerine destek oluyor hem de istihdam yolunda önemli bir kapı aralıyoruz.”

Harun Kurt: “Mesleki eğitimi güçlendiren örnek bir iş birliği”

Protokol töreninde konuşan Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt ise mesleki ve teknik eğitimde yapılan bu iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Kurt, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitimin güçlendirilmesi, sektörle daha güçlü bağlar kurulması ve öğrencilerimizin mezuniyet sonrası hayata daha donanımlı şekilde atılması en temel hedeflerimizdendir. Bugün ONBEL A.Ş ile imzaladığımız protokol, bu hedefin somut bir adımıdır. Yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim gören öğrencilerimizin, sektörün profesyonelleriyle bir araya gelmesi, gerçek uygulama ortamlarında eğitim alması ve mesleği yerinde deneyimlemesi büyük bir avantaj sağlayacaktır. Onikişubat Belediyemizin bu süreçte gençlerimize sunduğu katkı çok kıymetlidir. Bu iş birliği sayesinde öğrencilerimiz nitelikli bir mesleki donanıma sahip olurken, aynı zamanda istihdam alanında da önemli fırsatlar elde edeceklerdir. Projemize katkı sunan Onikişubat Belediye Başkanımız Sayın Hanifi Toptaş’a, ONBEL A.Ş yönetimine ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.