Onikişubat Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hamidiye - Bekir Topçuoğlu Down Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezi (DOKMER), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti İl Başkanı M. Burak Gül, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Asuman Yavuz ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte merkezde eğitim gören özel gereksinimli çocuklar, hazırladıkları birbirinden renkli gösterilerle izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Başkan Toptaş: “Onların tebessümü bizim için en kıymetli armağandır”

Programda konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 3 Aralık’ın sadece bir farkındalık günü değil, aynı zamanda özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştırmak adına verilen çabanın daha yüksek sesle vurgulandığı bir gün olduğunu belirtti.

Başkan Toptaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel gereksinimli bireyler konusundaki hassasiyetine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bugün özellikle dezavantajlı bireylerimizin günü. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Valiliğimizle birlikte sabah saatlerinde de güzel bir programa katıldık. Özel gereksinimli yavrularımızın hazırladığı etkinlikler hepimizi duygulandırdı. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Bizler de yerelde bu doğrultuda yoğun çalışmalar yürütüyor, bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Onların mutluluğu, gülümsemesi bizim için en kıymetli değerdir.”

Başkan Toptaş ayrıca, organizasyona katkılarından dolayı AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz’a teşekkür etti ve merkezde eğitim gören tüm öğrencilere sevgilerini ileterek günlerini kutladı.

Asuman Yavuz: “Bu merkez bir gönül kapısıdır”

Etkinliğin ev sahibi olan AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Asuman Yavuz, böylesine anlamlı bir günde özel gereksinimli çocuklarla bir araya gelmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti. Yavuz, “DOKMER, sadece bir eğitim merkezi değil; gönüllerin birleştiği, sevgiyi çoğaltan bir kapı. Buradaki her evladımız bizim için çok kıymetli. Bugün hazırladıkları gösterilerle hepimizin yüreğine dokundular” dedi.

M. Burak Gül: “Her bir çocuğumuz toplumumuzun en özel parçasıdır”

AK Parti İl Başkanı M. Burak Gül de konuşmasında engelli bireylere yönelik farkındalık çalışmalarının artarak devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı:

“Her bir özel gereksinimli birey, toplumumuzun vazgeçilmez ve en özel parçasıdır. Bugün burada gördüğümüz sevgi, emek ve fedakârlık, bu alandaki çalışmaların ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.”

Downsendromlu öğrenciler, hazırladıkları dans, ritim ve drama gösterileriyle salonda duygusal ve neşeli anlar yaşattı. Programın sonunda Jenga oyunu oynanarak çocuklarla birlikte eğlenceli dakikalar geçirildi.