Yedikuyular yolu üzeri Doğal Yaşam Parkı’nın yanında planlanan projeler arasında Doğal Ürünler Satış Çarşısı ile 1300 kişilik Kır Düğün Salonu bulunuyor. Her iki yatırımın da 2026 yılının Nisan ayında tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde sosyal altyapının güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade ederek, açıklanan bu iki yatırımın hem ekonomik hem de sosyal açıdan ilçeye uzun vadeli katkılar sunacağını belirtti. Başkan Akpınar, projelerin Dulkadiroğlu’nun gelişim vizyonunda önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Doğal Ürünler Satış Çarşısı: Yerel Üretici İçin Modern Bir Alan

Doğaya uyumlu ahşap tasarımıyla dikkat çeken ve 8 iş yerinden oluşması planlanan Doğal Ürünler Satış Çarşısı, ilçe üreticilerinin doğal, organik ve el emeği ürünlerini doğrudan vatandaşlarla buluşturabileceği modern bir pazar alanı oluşturacak.

Başkan Akpınar, çarşının yerel üreticiler için güçlü bir satış noktası olacağını, bölgeye ekonomik hareketlilik kazandıracağını ve doğal ürünlere erişimi kolaylaştıracağını ifade etti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Yedikuyular bölgesine gelen ziyaretçiler için de yeni bir cazibe merkezi oluşacağı öngörülüyor.

1300 Kişilik Kır Düğün Salonu: İlçeye Yeni Bir Sosyal Tesis

İkinci proje olan 1300 kişilik Kır Düğün Salonu, vatandaşların düğün, kına ve nişan gibi özel günlerine ev sahipliği yapacak şekilde planlanıyor. Tesis; mescit, gelin odası, mutfak ve geniş otopark imkânlarıyla eksiksiz bir yapı olarak tasarlanıyor.

Başkan Akpınar, düğün salonunun modern yapısıyla vatandaşların özel günlerini daha konforlu, ferah ve uygun maliyetli şekilde gerçekleştirmelerine imkân sağlayacağını belirtti. Tesisin, ilçe halkının uzun zamandır ihtiyaç duyduğu önemli bir sosyal mekânı karşılayacağını ifade etti.

Başkan Akpınar: “Geleceğimizi Şimdiden Planlıyoruz”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, projelerin ilçenin uzun vadeli vizyonu açısından kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Bugünü planlarken yarınlara güçlü, modern ve yaşanabilir bir Dulkadiroğlu bırakmak için çalışıyoruz. 2026 yılı itibarıyla ilçemiz yeni sosyal alanlara ve yerel ekonomiyi güçlendirecek tesislere kavuşacak.”

Projelerin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin çekim gücünün artması, yerel üretimin daha geniş kitlelere ulaşması ve ilçe sosyal yaşamının zenginleşmesi hedefleniyor.