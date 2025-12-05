Bu kapsamda 71. Mahalle Toplantısı, Bulanık Mahallesi’nde Belediye Başkanı Mehmet Akpınar başkanlığında yoğun katılımla düzenlendi. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk ve birim müdürleri de eşlik etti. Mahalle sakinlerinin görüş, talep ve önerileri yerinde dinlenerek çözüm odaklı bir değerlendirme süreci yürütüldü.

Mahalledeki Yapılması Beklenen Konular Masaya Yatırıldı

Toplantıda Bulanık Mahallesi'ne ilişkin öncelikli başlıklar tek tek ele alındı. Başkan Akpınar, Çağlayancerit yolunun yapım sürecinin yakından takipçisi olacaklarını ifade ederek mahallenin ulaşım konusundaki beklentisine karşılık verdi.

Mahallede ihtiyaç duyulan çocuk oyun parkı yapımı için gerekli çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı. Ayrıca Bulanık Cami çevresinin düzenlenmesi konusunda ilgili birimlere talimat verilerek, çevre düzenlemesinin kısa sürede tamamlanması hedeflendi.

Riskli Yol, Dere Temizliği ve Sulama Kanalı İçin Çözüm Adımları

Mahalle içinde kazalara sebebiyet veren dik yokuşun asfaltlanması için talimat verilerek, güvenli ulaşım için gerekli sürecin başlatıldığı ifade edildi. Sosyal tesis yanında bulunan derenin yoğun yağışlarda taşkın riski oluşturduğu belirtilmiş, bunun üzerine DSİ ile görüşme sağlanarak derenin temizliği ve gerekli önlemlerin alınması için süreç başlatılmıştır. Gündeğmez Deresi’ndeki sulama kanalının çatlaklarının onarılması için Büyükşehir Belediyesi ile görüşme gerçekleştirilerek ilgili teknik destek süreci başlatılmıştır.

Mahallede Yapılan Çalışmalar Paylaşıldı

Toplantıda, Bulanık Mahallesi’nde 140 gün boyunca sahada çalışıldığı ve toplamda 26 kilometrelik yol yapıldığı bilgisi mahalle sakinleriyle paylaşıldı. Ayrıca sosyal tesisin eksik olan klima ihtiyacının, bir iş insanı ile yapılan görüşmeler sonucunda temin edilerek çözüme kavuşturulduğu belirtildi.

“105 Mahallemize Eşit Hizmet İçin Sahadayız”

Toplantının sonunda Başkan Mehmet Akpınar, 105 mahallenin her birine eşit hizmet götürme kararlılıklarını vurguladı. Mahalle toplantılarını, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek ve çözüm üretme süreçlerini hızlandırmak adına büyük bir fırsat olarak gördüklerini ifade etti. Bulanık Mahallesi sakinlerine göstermiş oldukları ilgi ve misafirperverlik için teşekkürlerini iletti.