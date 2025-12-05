Rektör Prof. Dr. İsmail Bakan’ın da katıldığı devir teslim töreninde, KİÜ Rektör Yardımcısı ve Elbistan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Erşahan, görevini Prof. Dr. Kerli’ye devretti.

Prof. Dr. Burcu Erşahan, görevi Prof. Dr. Kerli’ye devretmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek başarı dileklerini iletti.

Dekanlık görevine başlayan Prof. Dr. Süleyman Kerli ise kendisine duyulan güven için teşekkür ederek, özveriyle çalışacaklarını belirtti.

Hatıra fotoğrafı ile son bulan törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hulusi Arslan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tuncer Okumuş, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akkaş ve Genel Sekreter Abdullah Göktaş katıldı.