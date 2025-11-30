Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletin trafik polislerini fark ederek kaçmaya çalışması sırasında meydana geldi.
Kontrolden çıkan motosiklet, seyir halindeki ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan A.T. (18) ve B.Ç. (16) yola savruldu.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde sürücü A.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan B.Ç., ilk müdahalenin ardından ambulansla KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.