Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), şehir genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağışlı havanın etkisini artıracağına ilişkin uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, 30 Kasım Pazar ve 1 Aralık Pazartesi günlerinde şehir genelinde sağanak yağış ve kar yağışının görüleceği bildirildi.Meteorolojik değerlendirmelere göre; şehir merkezi ve güney ilçelerde sağanak yağış, kuzey kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Buna göre şehir merkezinin yanı sıra Andırın, Pazarcık ve Türkoğlu’nda sağanak yağış etkili olacakken; Afşin, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun ve Nurhak’ta karla karışık yağmur ve yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Açıklamada, yağışların oluşturabileceği ulaşım aksamaları, buzlanma, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. Özellikle kuzey ilçelerde gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma riskinin artabileceği belirtildi.

Ekipler Sahada Teyakkuz Halinde

Büyükşehir Belediyesi, olası olumsuzluklara karşı tüm birimlerin hazır durumda olduğunu duyurdu. AKOM koordinesinde sahada görev yapacak ekiplerin, yağışla birlikte oluşabilecek acil durumlara hızlı müdahale edecekleri açıklandı. Vatandaşların acil durumlarda ALO 153 veya 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yardım talebinde bulunabileceği hatırlatılarak, “Hava koşullarına bağlı yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı ekiplerimiz sahada teyakkuz hâlinde” denildi.