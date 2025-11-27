Kaza, akşam saatlerinde Elbistan–Nurhak yolu üzerindeki Özcanlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Daylak yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç büyük hasar gördü ve adeta hurdaya döndü.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ramazan Daylak ve eşi, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye ulaştırılan genç çift, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.