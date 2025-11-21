Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alimpınar Mahallesi sınırları içerisinde Karayolları üzerinde drift yaptığı ve bu görüntüleri sosyal medyada yayınladığı belirlenen 46 FS 204 plakalı aracın sürücüsünü kısa sürede kimliklendirdi.

Yapılan işlemler sonucunda sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 48 bin 559 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün bilerek ve isteyerek trafiği tehlikeye sokan eylemi nedeniyle Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı.

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların da denetim kapsamında takip edildiğini belirterek, trafik güvenliğini tehdit eden her türlü davranışa karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.